مباحث التموين بالقليوبية تضبط 4 أطنان زيت طعام بمصنعين مخالفين بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط مصنعين مخالفين لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بالمخالفة لقانون 82 لسنة 2008، واستخدامهم علامة تجارية غير مسجلة بشبرا الخيمة، وضبط ما يزيد عن 3 أطنان من زيت الطعام تحت التعبئة ومنتج نهائي.

وضبطت مباحث القليوبية "محمد ع" سن 54، المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام الكائن بناحية شارع منصور فودة من شارع اسكو العمومى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة "الندى"، ووجد بالمصنع 20 برميل زيت زنة البرميل 50 كجم تحت التعبئة، و25 كرتونة زيت طعام منتج نهائي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22141 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018.

كما تم ضبط "ممدوح م" سن 33، المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام الكائن بناحية شارع مكرم مدينة الامل دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ومقيم بذات العنوان وذلك لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة "الامين"، ووجد بالمصنع 2 تنك زيت سعه التنك 1 طن تحت التعبئة، و15 كرتونة زيت طعام منتج نهائي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22142 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنه 2018 .