وذكرت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني - في بيان اليوم الأربعاء - أن المتهمين الثمانية، كان قد أُلقي القبض عليهم، وتسليمهم إلى مديرية المخابرات بالجيش اللبناني، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.



يذكر أن القضاء العسكري اللبنانى هو جهة الاختصاص بنظر قضايا الإرهاب، إذ يتولى مباشرة المحاكمات القضائية للمتهمين بالانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية التي تضر بالمصالح القومية اللبنانية.