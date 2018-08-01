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قيادى و150 عنصرا من داعش يسلمون أنفسهم لقوات الأمن فى شمال أفغانستان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:22 ص
قيادى و150 عنصرا من داعش يسلمون أنفسهم لقوات الأمن فى شمال أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت مصادر أفغانية مطلعة أن المسئول العام لتنظيم داعش فى شمال البلاد ومعه 150 مقاتلا سلموا أنفسهم فى وقت مبكّر من صباح اليوم الأربعاء إلى القوات الأمنية فى ولاية جوزجان ثانى معاقل المتشددين فى البلاد.

ونقلت وكالة انباء "خامة برس" الأفغانية عن رضا غفورى المتحدث باسم حاكم جوزجان قوله، فى بيان مقتضب، إن:" مولوى حبيب الرحمن المسئول العسكرى العام لتنظيم داعش فى شمال أفغانستان والمدعو مفتى نعمة الرجل الثانى بالتنظيم فى الشمال ومعهما 150 مقاتلاً تحت أمرتهم سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية الأفغانية".

وأكد البيان أن:" مجموعة أخرى من الدواعش ما يزالون محاصرين من قبل طالبان سيسلمون أنفسهم أيضاً للقوات الأمنية".

وأشار المسئول الأفغانى إلى أنه سيتم نشر تفاصيل اكثر حول أنشطة هؤلاء الإرهابيين فى وقت لاحق.

وفى وقت سابق سلمت مجموعتان تابعتان لتنظيم داعش الإرهابي، الأولى قوامها 11 والثانية 25، أنفسهم للأمن الأفغانى هرباً من مسلحى حركة طالبان اللذين ضيقوا عليهم الخناق بعد المعارك الشرسة خلال الأسابيع الماضية التى أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

 


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