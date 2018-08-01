قطاع الصناعات التحويلية الصيني يسجل أبطأ نمو في 8 أشهر في يوليو

رويترز

أظهر مسح خاص نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني نما بأبطأ وتيرة في ثمانية شهور في يوليو حيث تراجعت طلبيات التصدير مجددا مما يشير إلى توقعات قاتمة للاقتصاد والشركات في ظل تصاعد نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

ونزل مؤشر تسايشن/ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.8 في يوليو مقابل 51.0 في يونيو حزيران وهو ما يتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد ويماثل نفس المستوى المسجل في نوفمبر عام 2017.

وعلى الرغم من أن المؤشر ما زال فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع عشر على التوالي فإن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة أظهرت تباطؤ النمو في الشهر الماضي.

وتشعر شركات الصناعات التحويلية بالقلق أكثر لأن قراءة طلبيات التصدير الجديدة أظهرت انكماشا واضحا حيث سجلت 48.4 وهو رابع شهر على التوالي تشهد فيه الطلبيات انكماشا وأسوأ تراجع منذ يونيو عام 2016.

جاء تراجع طلبيات التصدير في ظل استمرار نزاع تجاري مرير بين الولايات المتحدة والصين. وفي السادس من يوليو تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على سلع قيمتها 34 مليار دولار في تصاعد للنزاع الذي أثار مخاوف الكثير من المستثمرين وصانعي السياسات من إلحاق الضرر بالاستثمارات والشركات وهو ما سيؤثر سلبا على النمو العالمي.

وتتفق نتائج مسح تسايشن بدرجة كبيرة مع مؤشر رسمي لمديري المشتريات أُعلن أمس الثلاثاء ويظهر تباطؤ نمو المصانع في يوليو تموز حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.2 من 51.5 في يونيو.