قبرص تحيل مسألة محاكمة صحفييها بتركيا إلى الاتحاد الأوروبى

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أحالت الحكومة القبرصية مسألة مقاضاة الصحيفة القبرصية التركية (أفريكا) واثنين من صحفييها فى تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو - فى بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء إن الحكومة القبرصية تعرب عن قلقها بشأن التطورات الجارية فى منطقة شمال قبرص الخاضعة للاحتلال التركى ومناخ الترهيب السائد هناك وخاصة فيما يتعلق بمحاولة الملاحقة القضائية لصحيفة (أفريكا) وصحفييها سينير ليفنت وعلى عثمان فى تركيا.

وتابع إن الحكومة أحالت المسألة إلى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والاتحاد الأوروبى من أجل التدخل فى حماية حرية التعبير وحرية الصحافة.

وتعرضت صحيفة (أفريكا) القبرصية التركية - التى تنتقد أردوغان - لهجمات من متشددين مؤيدين له منذ بداية العام الجارى، وهدد نائب رئيس الوزراء التركى، المسؤول أيضا عن قبرص علناً صحيفة "أفريكا" وصحفييها، قائلاً إنه سيتعامل شخصيا مع هذه القضية من أجل معاقبة الصحيفة والصحفيين.

وناشد الصحفى القبرصى التركى سينير ليفنت - أمس - بروكسل والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بالتدخل لمنع تسليمه وزميله إلى السلطات التركية قسرا.