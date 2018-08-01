video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبرص تحيل مسألة محاكمة صحفييها بتركيا إلى الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:45 م
قبرص تحيل مسألة محاكمة صحفييها بتركيا إلى الاتحاد الأوروبى رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس
أ ش أ
إضافة تعليق

أحالت الحكومة القبرصية مسألة مقاضاة الصحيفة القبرصية التركية (أفريكا) واثنين من صحفييها فى تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو - فى بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء إن الحكومة القبرصية تعرب عن قلقها بشأن التطورات الجارية فى منطقة شمال قبرص الخاضعة للاحتلال التركى ومناخ الترهيب السائد هناك وخاصة فيما يتعلق بمحاولة الملاحقة القضائية لصحيفة (أفريكا) وصحفييها سينير ليفنت وعلى عثمان فى تركيا.

وتابع إن الحكومة أحالت المسألة إلى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والاتحاد الأوروبى من أجل التدخل فى حماية حرية التعبير وحرية الصحافة.

وتعرضت صحيفة (أفريكا) القبرصية التركية - التى تنتقد أردوغان - لهجمات من متشددين مؤيدين له منذ بداية العام الجارى، وهدد نائب رئيس الوزراء التركى، المسؤول أيضا عن قبرص علناً صحيفة "أفريكا" وصحفييها، قائلاً إنه سيتعامل شخصيا مع هذه القضية من أجل معاقبة الصحيفة والصحفيين.

وناشد الصحفى القبرصى التركى سينير ليفنت - أمس - بروكسل والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بالتدخل لمنع تسليمه وزميله إلى السلطات التركية قسرا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم كفر الشيخ: اختيار مدرسة لتبادل الزيارات والأنشطة مع مدرسة قبرصية

خريطة حقول غاز البحر المتوسط.. مصر فى المقدمة بـحقلى "ظهر" و"نورس".. قبرص تنافس على الثروات النفطية.. لبنان يسعى للاستفادة من خبرات شركتى إينى وتوتال.. وسوريا تنتظر حسم النزاعات لبدء رحلة التنقيب

الفرقة الجولانية "توت أرض" تقدم أولى حفلاتها فى قبرص بمهرجان "فانجاروس"

قبرص: نواصل جهودنا من أجل التوصل لتسوية عادلة لحل الأزمة القبرصية

الرئيس القبرصى يستقبل وزيرة الهجرة ويشيد بالجهد المبذول خلال مؤتمر إحياء الجذور

قبرص

تركيا

نيكوس أناستاسيادس




لا تفوتك
الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة