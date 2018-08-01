فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع تسجيل المواليد الجدد بمكاتب التموين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تسجيل المواليد بمكاتب التموين، مؤكداً على تيسير الإجراءات وحسن معاملة المواطنين، حيث تفقد مكتب تموين وخدمة بندر كفرالشيخ، وتلقي استمارات إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجاء ذلك في ضوء قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 19 لسنة 2018م وضوابط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات ذويهم التموينية اعتباراً من اليوم الأربعاء، أول أغسطس 2018م، وخطة الدولة لوصول الدعم لمستحقيه، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل وتفعيلاً لبرامج الحكومة، وموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على فتح تسجيل المواليد غير المضافين إلى بطاقات ذويهم التموينية، من خلال مشروع تنقية البطاقات الذكية التي تشترك فيه وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية، وعمل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لوضع قواعد الاستهداف، وبيانات وزارة التضامن بوجود 20% من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ممن ليس لهم بطاقات تموين مع العلم انهم يمثلن أكثر الفئات احتياجاً، وكما جاء باعتماد الموازنة العامة للدولة لبنود دعم السلع التموينية وكذلك الخبز.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم البدء في تلقى استمارات إضافة المواليد بجميع مكاتب تموين المحافظة ومكاتب خدمة وزارة التموين من التاسعة صباحاً حتى الـ 3 مساء، وإلى 8مساء- الفترة المسائية، لإضافة المواليد من 1 يناير 2006م حتى 31 ديسمبر 2015م، على البطاقات التموينية لذويهم، بحيث لا يتجاوز عدد المواليد الذين يتم إضافتهم على النظام عن 3 مواليد، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر 2018م، من خلال مكاتب التموين التابعين لها.

ولفت إلى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية تضمن الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لإضافة مواليدهم وهى كالتالي؛ المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين، والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهرياً، وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهرياً، والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهرياً.

وأشار المحافظ إلي أنه سيقوم بعدد من الزيارات المفاجئة، لمكاتب التموين بمعظم مراكز المحافظة، لمتابعة سير العمل وإضافة المواليد الجدد، والتعرف على طلبات واحتياجات المواطنين، مشدداً بحسن معاملتهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بوضع جميع إرشادات وتعليمات تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد في أماكن ظاهرة بمكاتب التموين ومشاركة جميع الوحدات المحلية والقروية والأوقاف من خلال المساجد والزراعة من خلال الجمعيات الزراعية والنوادي ومراكز الشباب والوحدات الصحية في توعية وتعريف المواطنين بمشروع إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في إطار المواعيد والضوابط المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمة متميزة تلبى احتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، فى تصريحات صحفية، أن مديريات التموين والتجارة الداخلية تقوم بتشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين تكلف بتلقي استمارات أداء الخدمة المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول ليس بها أخطاء طبقاً للمحددات السابقة، حتى نهاية أكتوبر 2018، مرفق بها بحث اجتماعي وشهادة الدخل (مفردات مرتب)، وصورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1 يناير 2006م حتى 31 ديسمبر 2015م، على أن تقوم مجموعة العمل بمكاتب التموين بمراجعة بيانات استمارات أداء الخدمة مؤيدة بالمستندات والتأكد من صحتها لجميع أفراد الاسرة سواء المستفيدين أو مطلوب إضافتهم، على ألا يتجاوز عدد المواليد المراد إضافتهم على البطاقات التموينية عن 3 مواليد.

داعياً المواطنين إلى الإلتزام بالمواعيد المحددة لضمان جودة الخدمة وتجنب التكدس بمكاتب التموين، واتباع جدول المواعيد المخصصة لفئات بطاقات التموين، حيث سيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية الذكية الراغبين في إضافة أولادهم طبقاً للمواعيد المجدولة .

ومن جانبه قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، تم تنظيم العمل بمكاتب التموين يسمح بتوافر عدد أفراد كافي للعمل كفترة مسائية، وفى حالة عدم توافر عدد أفراد كافي يتم ابلاغ المديرية التابع لها لا يجاد منفذ آخر، وطبقاً لقواعد الادخال يتم التأكد من صحة كافة البيانات في البطاقة الأساسية قبل إضافة أى مواليد، كما يتم تسجيل المواليد على الأنظمة التي تقوم الشركات المنفذة بإتاحتها على الحاسب الآلي بالمكاتب التموينية، مشيراً أن مركز معلومات الإنتاج الحربي سيقوم بحصر الأعداد التي تمت مراجعتها والتأكد من صحتها وإخطار الوزارة بها لاتخاذ القرار المناسب طبقا للمحددات السابقة أسبوعياَ.

وأضاف حبيب أنه يتم اتباع دورة استخراج البطاقات التموينية من قيام المديرية باعتماد البيانات ثم اعتمادها من الوزارة ومراجعتها من وزارة الإنتاج الحربى والتأكد من صحتها وصحة الأرقام القومية وتطابق البيانات مع بيانات بطاقات ذويهم المراد الإضافة عليها طبقاً للخطوات التالية، ويقوم المواطن بملء استمارة أداء الخدمة بكافه بيانات البطاقة وبيانات الأسرة وتقديمها لمكتب التموين.

وقال حبيب إن موظف مكتب التموين يقوم باستلام استمارة أداء الخدمة من المواطن مرفق بها جميع المستندات المطلوبة وبعد التأكد من صحتها يتم تسجيلها دفترياً وإعطاء المواطن الرقم الدفتري، ويقوم الموظف بتسجيل الطلب على تطبيق إدارة البطاقات، والتطبيق بالتأكد من صحة البيانات باستخدام قواعد التحقق، وفي حالة عدم قبول التطبيق للطلب يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمواطن بالتوجه لمكتب التموين لتصحيح البيانات ويتم تمييز البطاقة أنها تحت التصحيح وتستمر هذه العملية حتى يتم تصحيح بيانات البطاقة، وفى حالة قبول التطبيق للطلب يتمكن مركز معلومات الإنتاج الحربى من مراجعة قواعد الصرف"الرقم القومي، أرقام التليفون" في حالة وجود خطأ يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمواطن بالتوجه لمكتب التموين لتصحيح البيانات ويتم تمييز البطاقة أنها تحت التصحيح وتستمر هذه العملية حتى يتم تصحيح بيانات البطاقة.

وأضاف حبيب أنه يتم تجهيز ملفات الطباعة من قاعدة بيانات الطلبات من قبل نظام الإنتاج الحربى وإرسالها إلى الشركات لتنفيذ الطباعة، كما يتم تحميل الرقم السرى والكود الداخلي للبطاقات بعد الطباعة على قاعدة البيانات، وتقوم الشركة بتسليم البطاقات المطبوعة لمديريات التموين، وتقوم مديريات التموين بتسليم البطاقات للمكاتب التابعة لها، ويقوم موظف مكتب التموين بتسجيل عمليه الاستلام على النظام، وعند استلام البطاقات المطبوعة وتحميل الأرقام السرية على النظام يتم إرسال رسالة للمواطن بالتوجه لاستلام البطاقة، ويقوم موظف مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة وتسجيل العملية على النظام، ويقوم المواطن بإرسال رسالة بها رقم (1) على الرقم (91237) لاستلام الرقم السرى للبطاقة وتفعيلها، على أن تقوم الشركات المنفذة بإتاحة إمكانية إجراء تصحيح أو تعديل للأخطاء الموجودة بالبطاقات التموينية بواسطة المكاتب التموينية وتحت مسئولية المواطن صاحب البطاقة بعد استيفائه للبيانات الصحيحة والتوقيع على صحتها مرفقا بها (صورة الرقم القومي – رقم تليفونه المحمول )، على أن يتم العمل بهذا التوجيه الوزاري اعتباراً من يوم 1 أغسطس 2018م.