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فيديو.. قاضى أمريكى يحظر نشر معلومات عن صناعة أسلحة بطابعة 3D

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:07 م
فيديو.. قاضى أمريكى يحظر نشر معلومات عن صناعة أسلحة بطابعة 3D سلاح - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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أصدر قاضى فيدرالى أمريكى قرارا بحظر نشر الخطط التى تقدم توجيهات لصناعة أسلحة باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، قبل ساعات من نشر وثائق على الإنترنت تقدم تفاصيل فى هذا الشأن.
 
 
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القاضى روبرت لانسنيك قد أصدر أمر تقييد مؤقت أمس الثلاثاء يحظر نشر مجموعة هائلة من الوثائق التى يتم تحميلها عبر الإنترنت عن كيفية صناعة الأسلحة بسهولة.
 
وكان ثمانية من المدعين العموم ومقاطعة كولومبيا قد جادلوا بأن هذه التوجيهات تمثل تهديدا للأمن لقومى، كما أصدر حاكم نيويورك أندرو كومو خطاب تحذيرى للرجل الذى كان من المقرر أن يقوم بنشر التوجيهات إلكترونيا.
 
وقالت المدعى العام لنيويورك بربرا اندرود فى بيان "فى انتصار كبير للمنطق السليم والسلامة العامة، أيد قاضى فيدرالى طلب لإصدار أمر تقييد مؤقت على مستوى لبلاد لمنع إدارة ترامب من الماح بتوزيع المواد الخاصة بأسلحة يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال طابعات ثلاثية الأبعاد. 
 
وأضافت أنه من الجنون منح المجرمين الأدوات لتصنيع أسلحة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد لا يمكن كشفها أو تعقبها وذلك بلمسة زر واحدة. لكن هذا بالضبط ما قررت إدارة ترامب السماح به.
 
من جانبه، قال ممثل كودى ويلسون، مؤسس المنظمة غير لهادفة للربح التى خطط لنشر المعلومات أن أمر التقييد ينتهك الحقوق التى يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكى.
 

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