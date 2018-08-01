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فيديو.. طفلتا المرج ضحيتى التعذيب: مرات أبونا قالت لنا لو رجعتوا هقطع جسمكم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:30 م
فيديو.. طفلتا المرج ضحيتى التعذيب: مرات أبونا قالت لنا لو رجعتوا هقطع جسمكم طفلتى المرج
كتب كريم صبحى
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كشفت طفلتى المرج عن سلخانة التعذيب التى كانا يعيشون فيها مع زوجة أبيهم داخل شقتها بالمرج.

وقالت فى فيديو فى منزل "أسماء" السيدة التى  التى كشفت أمر تعذيبهاما وانقذتهما من جحيم "مرات الأب" أن المتهمة كانت تقيم لهما حفلات تعذيب بعلم والدهما وكانت تحرق شعرهما وتكويهم بسكين ساخن فى اماكن متفرقة من جسدهما

وأضافتا الضحيتان أن المتهمة طردتهما من المنزل وهددتهما اذا عادوا ستقوم بتقطيع جسدهما ووضعهم فى أكياس مشيرة الى أنهما يسيران بمفردهما فى الشارع وجلستا فى أمام أحد المنازل فوجدتهما طفلة وطلبت منهما أن يناموا معها فى الشقى وتقابلوا مع سيدة طيبة أسمها " اسماء" اشترت لهما ملابس جديدة ولعب وطعام


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طفلتى المرج

التعذيب




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