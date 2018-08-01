فيديو.. تعرف على أبرز 7 شائعات نفتها الحكومة 5X أيام

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقرير له اليوم الأربعاء، 7 شائعات انتشرت خلال الـ5 أيام الماضية.

وتمثلت هذه الشائعات فى منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلبة كويتيين وإلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات وإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تنتقص من حقوق الزوجة وتأخر تسليم كتب النظام التعليم الجديد للمدارس وتراجع وزارة التربية التعليم عن تطبيق عقوبة الغش على لجان «ولاد الأكابر» واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بالمنيا وطرح البنك المركزى ورقتى نقد فئة 500 جنيه و1000 جنيه.