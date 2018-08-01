فيديو.. المرور ينتج فيلما تسجيليا عن خطورة السرعات الزائدة أثناء القيادة

كتب عبد الرحمن سيد

عرضت الإدارة العامة للمرور فيلما تسجيليا عن أخطار السرعات الزائدة أثناء السير على الطرق، يعرض أهمية عدم التخطى الخاطئ للمركبات لمنع انقلاب السيارات والتحكم فيها بشكل جيد وتكثف إدارة المرور يوميا من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة، وسيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات، مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق وعرضت.

وتواجدت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحالات الذهاب والعودة وتنقلات المواطنين بين المحافظات.