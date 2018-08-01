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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية خرطوش داخل سيارة بالفيوم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:11 م
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية خرطوش داخل سيارة بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت خدمة القطاع الثالث الغربي، بمركز شرطة طامية، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي في اتجاه أسيوط، من ضبط سيارة ، تسير عكس الاتجاه، يستقلها 3 أفراد، وبحوزتهم بندقية خرطوش ماركة (كوبالت).

 

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بتمكن خدمة القطاع الثالث الغربي، بطريق أسيوط الغربي في اتجاه أسيوط، بمركز طامية، من ضبط السيارة رقم 83274 ج.ف، تسير عكس الاتجاه يستقلها ثلاثة أفراد، فروا هاربين داخل الظهير الصحراوى للطريق، بمجرد مشاهدتهم للقوات تاركين السيارة.

 

وبتفتيش السيارة، ضبط بداخلها بندقية خرطوش ماركة (كوبالت)، و25 طلقة، كما عثر على رخصة تسيير للسيارة، صادرة من وحدة مرور الحوامدية بإسم "علاء.ع.ب" المقيم بالشوبك الغربي بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحريات، بشأن الواقعة، وملابساتها، وضبط المتهمين الهاربين. 

 

حرر محضر بالواقعة، قيد 4069 لسنة 2018م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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