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صور.. نائب وزير الإسكان: لأول مرة تنظيم جناح مصرى برعاية الدولة بمعرض سيتى سكيب بدبى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:04 م
صور.. نائب وزير الإسكان: لأول مرة تنظيم جناح مصرى برعاية الدولة بمعرض سيتى سكيب بدبى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن - تصوير أشرف فوزى
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بدأ منذ قليل فعاليات توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى.

 

من جانبه قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان،  للشئون العقارية، إن الهدف من توقيع مذكرة التقائهم، هو تسويق العقار المصرى خارج مصر.

 

وأضاف المهندس خالد عباس، خلال كلمته، أنه لأول مرة سيكون هناك جناح مصر داخل معرض سيتى سكيب فى دبى، بالشراكة مع شركات التطوير العقارى المصرية.

 

وأوضح أن القطاع العقارى المصرى حقق معدل نمو غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، وسيتم تنظيم لقاءات مع كبار الشركات الاستثمارية الكبرى العالمية.

 

وأشار إلى أن المعرض سيكون بداية لتنظيم معارض عقارية خارج مصر وفى كافة دول العالم .

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (1)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (2)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (3)

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (4)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (5)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (6)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (7)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (8)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (9)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (10)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (11)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (12)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (13)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (14)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (15)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (16)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (17)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (18)

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (19)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (20)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (21)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (22)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (23)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (24)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (25)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (26)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (27)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (28)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (29)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (30)
 

 

توقيع البروتوكول بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معرض سيتى سكيب الدولى (31)

 


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