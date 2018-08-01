صور.. زحام على مكتب تموين روض الفرج لإضافة المواليد على البطاقات

كتب سيد الخلفاوى

شهد مكتب تموين روض الفرج بالقاهرة، ازدحاما من المواطنين، بالتزامن مع أول يوم لإضافة المواليد الجديدة والمقرر أضافتها بداية من مواليد 2006 حتى 2015 .

وعلق مسئولو المكتب لافتات توضح للمواطنين طرق التسجيل وتقسيم البطاقات لتسجيلها، وأخرى توضح الأوراق المطلوبة وكذلك المواليد المتاح إضافتها، وشهد شباك تلقى الطلبات ازدحاما كبيرا واستفسارات أكثر من المترددين عليه.

وخلال تواجد "اليوم السابع" فى مكتب تموين روض الفرج لرصد آليات تسجيل المواليد، طالب أحد المواطنين بتسجيل حفيده على بطاقته التموينية لأن الأب ليس لديه بطاقة تموينية، وردت عليه مديرة المكتب بأن السيستم ليس به حفيد وبه أبناء فقط لذلك لن يتم إضافة الأحفاد.



