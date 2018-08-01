صور.. جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر: ظهور القرش الحوتى جنوب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، عن ظهور القرش الحوتى المسالم جنوب الغردقة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الغواصين التقطوا صورًا معه.

ومن جانبه قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر، فى بيان له أنه تلقى إخطارًا من مجموعة من الغواصين وأصحاب لنشات سياحية عن رصدهم للقرش الحوتى جنوب الغردقة، وأن الغواصين بمشاركة عدد من السياح قاموا بممارسة الغوص بجانبه

وأكد الطيب فى بيانه أن القرش الحوتى كائن بحرى مسالم وأنه صديق للإنسان وليس خطرًا على الإطلاق وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض .

كما أكد أن جمعية الإنقاذ البحرى ستقوم بمتابعة القرش الحوتى حتى لا يعتدى عليه أحد من قبل الصيادين حتى يكون فى مأمن من الصيد الجائر ومراقبة تحركاته داخل المياه الإقليمية وحتى لا يضل الطريق ويعلق بالمناطق الضحلة .







