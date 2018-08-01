video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر: ظهور القرش الحوتى جنوب الغردقة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:22 م
صور.. جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر: ظهور القرش الحوتى جنوب الغردقة القرش الحوتى
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، عن ظهور القرش الحوتى المسالم جنوب الغردقة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الغواصين التقطوا صورًا معه.

ومن جانبه قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر، فى بيان له أنه تلقى إخطارًا من مجموعة من الغواصين وأصحاب لنشات سياحية عن رصدهم للقرش الحوتى جنوب الغردقة، وأن الغواصين بمشاركة عدد من السياح قاموا بممارسة الغوص بجانبه

وأكد الطيب فى بيانه أن القرش الحوتى كائن بحرى مسالم وأنه صديق للإنسان وليس خطرًا على الإطلاق وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض .

كما أكد أن جمعية الإنقاذ البحرى ستقوم بمتابعة القرش الحوتى حتى لا يعتدى عليه أحد من قبل الصيادين حتى يكون فى مأمن من الصيد الجائر ومراقبة تحركاته داخل المياه الإقليمية وحتى لا يضل الطريق ويعلق بالمناطق الضحلة .


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. السياح يستمتعون برياضة "الكايت سيرف" فى الغردقة

البحرالاحمر

اخبارمصر

احبار المحافظات

القرش الحوت

الغردقة

الانقاذ البحرى




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة