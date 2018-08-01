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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:06 ص
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صور.. أقارب ضحايا طائرة المكسيك يتنظرون ذويهم فى مطار دورانجو بعد تحطمها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:00 ص
صور.. أقارب ضحايا طائرة المكسيك يتنظرون ذويهم فى مطار دورانجو بعد تحطمها أقارب ضحايا طائرة المكسيك
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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توجه عدد من اقارب ضحايا طائرة المكسيك إلى مطار دورانجو اليوم الأربعاء، بعد تحطم الطائرة إمبراير التى تعمل شركةإيرومكسيكو بعد اقلاعها فى ولاية دورانجو المكسيكية.

 

وكانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "ايرومكسيكو" قد تحطمت أمس الثلاثاء، بعد إقلاعها في ولاية دورانجو فى شمال المكسيك، ما أسفر عن جرح 85 راكبا بحسب السلطات التى أكدت عدم وجود قتلى.

أقارب الضحايا
أقارب الضحايا

وقال وزير النقل المكسيكى جيراردو رويس إسبارزا إن الطائرة، وهى من طراز إمبراير 190 وكانت تستعد لرحلة بين دورانجو ومكسيكو، تحطمت نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلى "وعلى متنها 97 راكبا و4 من أفراد الطاقم".

 

ومن جهته قال حاكم الولاية خوسيه إيسبورو على تويتر إنه "ليس هناك قتلى فى حادث الطائرة #أم2431".

 

وبدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدنى أليخاندرو كاردوزا لقناة "ميلينيو تى فى" إنه بحسب الحصيلة الأولية "قد يكون هناك 85 مصابا"، وأوضح أن معظم الإصابات "طفيفة جدا"، مشيرا أيضا إلى وجود إصابات بالغة.

وصول أقارب ضحايا الطائرة
وصول أقارب ضحايا الطائرة

 

جانب من وصول الأقارب
جانب من وصول الأقارب

 

جانب من وصول أقارب ضحايا الطائرة
جانب من وصول أقارب ضحايا الطائرة

 

أقارب ضحايا الطائرة
أقارب ضحايا الطائرة

 


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