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شلل فى مترو باريس جراء عطل فنى يؤدى الى اجلاء آلاف الركاب

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:22 ص
شلل فى مترو باريس جراء عطل فنى يؤدى الى اجلاء آلاف الركاب مترو باريس - أرشيفية
باريس /أ.ش.أ/
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أجلت السلطات الفرنسية الليلة الماضية آلاف الركاب من الخط الأول لمترو باريس الذى يربط شرق وغرب العاصمة بعد أن شهد شللا تاما جراء عطل فنى استمر عدة ساعات، قبل أن تعلن الهيئة الذاتية للنقل بباريس (اى اى تى بي) ان حركة المترو عادت الى طبيعتها اليوم الأربعاء..

وتعطلت 8 قطارات على الخط الأول للمترو بسبب العطل ما دفع الى اخراج أكثر من ثلاثة الاف راكب عالقين داخل العربات المتوقفة بالأنفاق.

وأبرزت القنوات التلفزيونية سير الركاب بينهم العديد من السياح على القضبان للخروج من عربات المترو وصولا إلى اقرب محطة.

واعلن متحدث باسم قوات الإطفاء ان خمسة ركاب أصيبوا بوعكة صحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود تهوية مناسبة ، مشيرا الى حشد نحو 40 رجل اطفاء لتسهيل عملية الاجلاء التى استمرت اكثر من ساعتين.

يشار الى ان الخط الاول لمترو باريس يعمل بشكل ألى ويستخدمه السياح بكثافة للوصول للعديد من المواقع السياحية بباريس مثل متحف اللوفر وحديقة "تويلري" وجادة الشانزليزيه.

وجاء هذا العطل فى ﺍعقاب عودة حركة القطارات الى طبيعتها بمحطة "مونبارناس" التى تربط العاصمة بغرب البلاد اثر حريق فى محول كهربائى الى الغاء وتحويل العديد من الرحلات.

 

 

 


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تعطل مترو باريس

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