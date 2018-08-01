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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى..

شركة "النيل للطيران" تعقد شراكة مع "فورى" لزيادة حجم خدمات الدفع الإلكترونى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:24 م
شركة "النيل للطيران" تعقد شراكة مع "فورى" لزيادة حجم خدمات الدفع الإلكترونى النيل للطيران
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- زيادة عدد العملاء وتذاكر الطيران المباعة خلال عام 2018

 
انطلاقًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمى ورقمنة جميع المعاملات داخل المؤسسات، قامت شركة "النيل للطيران بعقد شراكة مع شركة فورى وهى الأولى من نوعها لشركة طيران خاصة لتقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت سواء شراء أو استبدال نقاط البيع التابعة لـ "فورى" وذلك لتسهيل عملية حجز تذاكر السفر، وتستهدف الاتفاقية زيادة عدد العملاء، وتذاكر الطيران المباعة خلال العام الحالى، وذلك بفضل الانتشار الواسع لجميع منافذ فورى فى جميع أنحاء الجمهورية.
 
وقد صرح المهندس أحمد على، الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، بأن الشركة تحرص دائماً على التطوير المستمر للخدمات التى تقدمها لعملائها، وتوفير كل ما هو جديد وحصرى لهم، ذلك بالإضافة إلى دعم خطط الحكومة المصرية نحو تطوير وتنمية منظومة السداد الإلكترونى بهدف التحول إلى الدفع الإلكترونى فى جميع قطاعات الدولة، منوها إلى أن الشراكة الجديدة ستعود بالنفع على كل من العميل والشركة فى أن واحدٍ من خلال تسهيل طرق السداد لعملاء الشركة بتوفير طريقة سهلة وسريعة وآمنة لحجز تذاكر الطيران وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أيضًا أن تشهد شركة النيل للطيران زيادة فى حجم العملاء، وارتفاع فى مبيعات التذاكر بفضل إدخال هذه الخدمة.
 
ومن جانبه صرح محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة "فورى"، بأن الشركة قد عملت على توسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المجالات المختلفة بما يواكب خطة الشمول المالى التى تهدف الحكومة المصرية لتحقيقها، ورقمنة جميع المعاملات ويعتبر قطاع التذاكر الإلكترونية من أهم تلك المجالات، وذلك لتحويل هذه القطاعات الحيوية إلى الاقتصاد الرقمى بتسهيل وابتكار طرق جديدة للدفع تضاف إلى طرق الدفع التقليدية، وتوفير الكثير من الوقت والمجهود على العملاء.

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