س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن تحويلات تقليل الاغتراب قبل انطلاقها

كتب وائل ربيعى

تنطلق صباح غد الخميس، تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، ولأن هناك بعض الأسئلة الهامة تدور حول تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق، يقدم "اليوم السابع" الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة من خلال خدمته الحصرية "س و ج" فى السطور التالية:-

من له الحق فى التقدم لتحويلات تقليل الاغتراب التى تبدأ غدا؟

طلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2018.

متى تبدأ تحويلات تقليل الاغتراب وكم تستمر أعمالها؟

تبدأ تحويلات تقليل الاغتراب بداية من غد الخميس ولمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين المقبل.

ما الغرض من تحويلات تقليل الاغتراب؟

الغرض الأساسى من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه فى موقع آخر.

كيف يتقدم الطلاب لتحويلات تقليل الاغتراب؟

يتقدم الطلاب لهذه التحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

ما المتطلبات الخاصة بإجراء تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب؟

أهم المتطلبات رقم الجلوس والرقم السرى.

ما أنواع تحويلات تقليل الاغتراب؟

تنقسم عملية التحويل إلى نوعين التحويل المناظر والتحويل غير المناظر.

ما إجراءات التحويل إلى كلية غير مناظرة؟

التحويل إلى كلية غير مناظرة به يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب )، وكذلك شرط استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.

ما إجراءات تحويل الطلاب إلى كلية مناظرة؟

حول تحويل إلى كلية مناظرة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.

ماذا لو وجد أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى أ؟

فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية (أ) ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و 391 و 390 و 388 و 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

ما قواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامى القبول (الانتظام – الانتساب الموجه)؟

الحالة الأولى في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقاً لما يلى، إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التى يرغب فى التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

وإذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

أما الحالة الثانية، فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام، يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع، ويكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها، ويكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

هل تعتبر كلية التخطيط العمرانى كلية مناظرة لباقى كليات الهندسة؟

تعتبر كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة .

ماذا عن كليات الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس؟

كليات الهندسة الألكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والإقليمى ويتم التحويل منها أو العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.

ماذا عن كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس؟

اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها او اليها لكليات الطب بالجامعات.

ماذا عن طلاب مركز ميت غمر بتحويلات تقليل الاغتراب؟

طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلى كليات جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية (أ) بالنسبة لهم.