سفارة موسكو بلندن: تصريحات "هانت" حول سعادة "بوتين" من "بريكست" مؤسفة

لندن /أ ش أ/

أعلن المتحدث الصحفى باسم السفارة الروسية لدى بريطانيا، بأن تصريحات وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت بأن عدم إنجاز الصفقة حول "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى يمكن أن يسر الرئيس الروسى وحده، تدعو للأسف.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المتحدث الصحفي، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد، قوله:"المباحثات حول بريكست، هى قضية البريطانيين وشركاؤهم فى القارة الأوروبية، نحن لا نتدخل بها، لكن بمجرد أن تلجأ الدبلوماسية البريطانية التى كانت فى حينها عظيمة، إلى مثل هذه الحجج فى المفاوضات ، فإن هذا يدعو للأسف".

وأشار المتحدث الصحفى إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر شريكاً كبيراً لروسيا على الصعيد السياسى والثقافى والتجارى، لذلك روسيا مهتمة بأن يكون الاتحاد الأوروبى "قويا ومستقرا وإيجابياً".

وكان وزير الخارجية البريطانى قد قال فى وقت سابق، وخلال زيارته إلى باريس، بأن غياب الاتفاق النهائى حول "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، سيكون مفيداً للقيادة الروسية..مؤكدا أن " الشخص الوحيد الذى سيكون سعيداً بذلك هو فلاديمير بوتين".