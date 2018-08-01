سائق يطعن جاره بسكين بالعياط بسبب ماسورة صرف صحى

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى سائق على عامل بسكين وأصابه بجرح نافذ بالعياط، بسبب الخلاف على كسر ماسورة صرف صحى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسكين.

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه "سائق " تشاجر معه بسبب الخلاف على كسر ماسورة صرف صحى، واعتدى عليه بسكين، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.