video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سائق توك توك يقتل شقيقه بعد معاتبته على التشاجر مع جيرانهما بالبحيرة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:21 ص
سائق توك توك يقتل شقيقه بعد معاتبته على التشاجر مع جيرانهما بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
شهدت قرية خنيزة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة، قتل سائق "توك توك" شقيقه بعدما عاتبه على التعدى على جيرانهما.
 
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول رمضان ج ع 27 سنة سائق "توك توك" ومقيم قرية خنيزه بدائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى شبهة نافذ بالصدر وآخر قطعى بالساعد الأيمن.
 
 
بسؤال كل من: شقيقه مصطفى 14 سنة ، فؤاد ب أ 57 سنة فلاح "جار القتيل" ومقيمان بذات الناحيه قررا بقيام شقيق القتيل محمد ج ع 22 سنة سائق "توك توك" ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، مما أدى لإصابته والتى أودت بحياته لحدوث مشادة بينهما إثر معاتبة المجنى عليه لشقيقه المتهم لمداومة الأخير التعدى على الجيران.
 
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور والأداة المستخدمه "سكين" وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه تحرر المحضر اللازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عامل بحوزته 4 قطع حشيش فى كمين بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

تعليم البحيرة

التعليم المجتمعى




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة