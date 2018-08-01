سائق توك توك يقتل شقيقه بعد معاتبته على التشاجر مع جيرانهما بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شهدت قرية خنيزة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة، قتل سائق "توك توك" شقيقه بعدما عاتبه على التعدى على جيرانهما.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول رمضان ج ع 27 سنة سائق "توك توك" ومقيم قرية خنيزه بدائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى شبهة نافذ بالصدر وآخر قطعى بالساعد الأيمن.

بسؤال كل من: شقيقه مصطفى 14 سنة ، فؤاد ب أ 57 سنة فلاح "جار القتيل" ومقيمان بذات الناحيه قررا بقيام شقيق القتيل محمد ج ع 22 سنة سائق "توك توك" ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، مما أدى لإصابته والتى أودت بحياته لحدوث مشادة بينهما إثر معاتبة المجنى عليه لشقيقه المتهم لمداومة الأخير التعدى على الجيران.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور والأداة المستخدمه "سكين" وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه تحرر المحضر اللازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.