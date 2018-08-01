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رئيس مستثمرى دمياط: مصنع الكرتون المحترق افتتح حديثا وجارى حصر الخسائر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:57 م
رئيس مستثمرى دمياط: مصنع الكرتون المحترق افتتح حديثا وجارى حصر الخسائر حريق - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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قال المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، أنه جارى حصر خسائر مصنع الكرتون المحترق. 

وكشف حفيلة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المصنع مرخص ويمتلك رخصة تشغيل ومقام على أحدث النظم التكنولوجية. 

وأوضح حفيلة أن المصنع افتتح منذ أشهر قليلة وأن الحريق إلتهم أغلب المواد الخام بالمصنع. 

يذكر أن قوات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة واستمرت أعمال السيطرة على النيران والتبريد لمدة 6 ساعات.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنع كرتون مملوك لأحمد خليل التوارجي فى الرابعة فجر اليوم وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل، لحين السيطرة على الحريق.

 


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السيطرة على حريق نشب بمصنع كرتون بدمياط الجديدة

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