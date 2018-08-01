حرس السواحل الليبى: انقاذ 292 مهاجرا غير شرعى شمال غرب مدينة الزاوية

كتب : أحمد جمعة

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (الزورق رأس جدير) من إنقاذ 292 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 240 رجلا، و42 إمرأة، و10 أطفال، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية.

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، إن عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين تمت شمال غرب مدينة الزاوية.

وأكد العميد أيوب قاسم أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة منهم يحملون الجنسية السورية وأحدهم مواطن ليبى، موضحا أنه تم الوصول بالمهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل الليبى، مشيرا إلى أنه عقب تقديم المساعدات الإنسانية والطبية تم تسليم الجثامين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فى مركز إيواء تاجوراء.