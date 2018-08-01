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حبس أمين خزينة نادى الزمالك 15 يوماً لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:24 م
حبس أمين خزينة نادى الزمالك 15 يوماً لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى نادى الزمالك-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.
 
 
وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.
 
 

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