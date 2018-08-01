جامعة قناة السويس : فتح باب التقدم للدراسات العليا من اليوم وحتى 30 سبتمبر

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم للدراسات العليا بجميع الكليات من اليوم و حتى 30 سبتمبر، موضحاً أن الجامعة بجميع كلياتها تعمل و من الآن لإستقبال طلابها الجدد، وذلك من خلال تجهيز المدرجات و المعامل و القاعات الدراسية والملاعب وقاعات الأنشطة، وأيضا المسطحات الخضراء والكافيتريات

وقلا رئيس الجامعة أن ذلك يأتى حتى يشهد افتتاح العام الدراسي الجديد بداية قوية مشجعه للطلاب على التحصيل العلمى، وممارسة الأنشطة الطلابية و وتنظيم حفلات استقبال الطلاب الجدد تقليد تنتهجه الجامعة منذ زمن بعيد و لكن التطوير والتجديد مطلوب، وشدد على ضرورة توافر دليل الطلاب للكليات والذى يوضح لكل طالب الأقسام و أماكنها والمعامل وكذلك الدليل الخاص بالأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور ممدوح غراب على أن الإقبال الطلابى الكبير للإلتحاق بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، يعد دليل على النجاح الذى حققه فكرة إنشاء هذة الكلية المنفردة على مستوى مصروالشرق الأوسط

جاء ذلك خلال مجلس الجامعة والذى عقد برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وجميع عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة المساعد هدى فرج وأعضاء أمانة مجلس الجامعة

وبدأ المجلس فى مناقشة الموضوعات المقدمة من الدراسات العليا والتى تضمنت الموافقة على منح 21درجة دكتوراه و52 درجة ماجستير، كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة دور إبريل 2018 بكلية الطب البيطرى، واعتماد نتيجة الدراسات العليا دور مايو بكلية التربية الرياضية بالإسماعيلية، و كذلك اعتماد نتيجة التقدم لدرجة دكتوراه الصيدلة بكلية الصيدلة، كما ناقش المجلس الموضوعات المقدمة من العلاقات العلمية والثقافية بشأن الإعارات بكليات الطب والطب البيطرى وكلية الصيدلة والعلوم والآداب والعلوم الإنسانية، والزراعة والتربية، وكذلك مناقشة الموضوعات الخاصة بالتعينات والإجازات، وإنهاء الخدمة وإحالة للمعاش الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة