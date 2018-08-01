جامعة جنوب الوادى تعلن مواعيد اختبار القدرات للمعهد الفني الصحى بقنا

قنا - هند المغربى

أعلنت جامعة جنوب الوادى فى بيان لها، موعد اختبار القدرات للطلاب المقبولين بالمعهد الفني الصحي ـ التابع لكلية الطب جامعة جنوب الوادى للعام الدراسي 2018-2019 وذلك يومى الاثنين والثلاثاء 6-8 و7-8-2018 بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بمقر المعهد الفنى الصحي بقنا بمنطقة معبر الشباب وسط مدينة قنا.

وأفاد الإعلان الصادر عن المعهد أن الطالب المتقدم لاختبار القدرات احضار الأوراق التالية:-

ـ صورة من شهادة النجاح بالثانوية العامة.

ـ صورة شخصية حديثة.

ـ صورة من خطاب الترشيح.

ـ صورة من الرقم القومي.

وأشارت الادارة: سيتم الإعلان عن موعد لاحق لاختبار القدرات للطلاب المتخلفين عن تأدية هذا الاختبار وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة وذلك فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.