جامعة جنوب الوادى تعلن مواعيد اختبار القدرات للمعهد الفني الصحى بقنا

أعلنت جامعة جنوب الوادى فى بيان لها، موعد اختبار القدرات للطلاب المقبولين بالمعهد الفني الصحي ـ التابع لكلية الطب جامعة جنوب الوادى للعام الدراسي 2018-2019 وذلك يومى الاثنين والثلاثاء 6-8 و7-8-2018 بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بمقر المعهد الفنى الصحي بقنا بمنطقة معبر الشباب وسط مدينة قنا.
وأفاد الإعلان الصادر عن المعهد أن الطالب المتقدم لاختبار القدرات احضار الأوراق التالية:-
ـ صورة من شهادة النجاح بالثانوية العامة.
ـ صورة شخصية حديثة.
ـ صورة من خطاب الترشيح.
ـ صورة من الرقم القومي.
وأشارت الادارة: سيتم الإعلان عن موعد لاحق لاختبار القدرات للطلاب المتخلفين عن تأدية هذا الاختبار وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة وذلك فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.
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