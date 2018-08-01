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جامعة جنوب الوادى تعلن مواعيد اختبار القدرات للمعهد الفني الصحى بقنا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:04 م
جامعة جنوب الوادى تعلن مواعيد اختبار القدرات للمعهد الفني الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى
قنا - هند المغربى
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أعلنت جامعة جنوب الوادى فى بيان لها، موعد اختبار القدرات للطلاب المقبولين بالمعهد الفني الصحي ـ التابع لكلية الطب جامعة جنوب الوادى للعام الدراسي 2018-2019 وذلك يومى الاثنين والثلاثاء 6-8 و7-8-2018 بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بمقر المعهد الفنى الصحي بقنا بمنطقة معبر الشباب وسط مدينة قنا.
 

وأفاد الإعلان الصادر عن المعهد أن الطالب المتقدم لاختبار القدرات احضار الأوراق التالية:-

 
ـ صورة من شهادة النجاح بالثانوية العامة.
 
ـ صورة شخصية حديثة.
 
ـ صورة من خطاب الترشيح.
 
ـ صورة من الرقم القومي.
 
 وأشارت الادارة: سيتم الإعلان عن موعد لاحق لاختبار القدرات للطلاب المتخلفين عن تأدية هذا الاختبار وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة وذلك فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.

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