"تموين كفر الشيخ": 85 مكتبًا بالمحافظة تستقبل الراغبين فى إضافة المواليد

يستقبل 85 موقعاً ومكتباً بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ وبالقرى الأم بالمحافظة، اليوم الاربعاء، المواطنين الراغبين فى إضافة المواليد على بطاقات التموين، فى الفترة من أول أغسطس حتى نهاية أكتوبر 2018، من مواليد أول يناير لعام 2006 حتى مواليد نهاية ديسمبر 2015م بحد أقصى ثلاثة أبناء للبطاقة.

قال المحاسب عادل حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن 85 مكتباً منتشراً بمراكز ومدن المحافظة ستستقبل المواطنين لإضافة المواليد، وروعى فى تلك المكاتب والمواقع التى تم اختيارها أن تكون بالدور الأرضى، تسهيلاً على المواطنين للتردد عليها ولسهولة دخول كبار السن لها، لتقديم الأوراق المطلوبة .

وأضاف حبيب، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتابع أعمال تلك المكاتب، مؤكداً أنه شدد على حسن معاملة المواطنين، مناشداً أهالى كفر الشيخ بالالتزام بالمواعيد التى حددتها الوزارة لحاملى البطاقات التى تبدأ بـ"صفر" حتى "9".