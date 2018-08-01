تعرف على مراحل اختيار موظفى الحكومة لمنحة جامعة اسلسكا

كتب : مصطفى عبد التواب

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن مد فترة التقدم لمنحه تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى للدولة بالتعاون مع جامعة اسلسكا، وفيما يلى مراحل اختيار المتقدمين للمنحه، و المراحل الثلاثة للمنحة نفسها.

1-ارسلت وزارة التخطيط خطابات رسمية لجميع الوزاراء والمحافظين بالتفاصيل الخاصة بالمنحة لترشيح من ينطبق عليهم الشروط

2-يتقدم الموظف بطلب ترشيح إلى الإدارة المعنية لجهته ويتم إرسال الترشيحات من مكتب الوزير أو سكرتير عام المحافظة إلى وزارة التخطيط

3- يعاد ارسال الترشيحات ممن انطبقت عليهم الشروط إلى وزارة التخطيط بإدارة المواهب والتميز المؤسسى

4- يتم مخاطبة المرشحين للحصول على المنحة بشكل مباشر من خلال الجامعة على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني لتحديد موعد اجراء اختبار اللغه الانجليزية والمقابلة الشخصية لمن يجتاز الاختبار

5- من يجتاز الاختيار والمقابة تحدد لهم مواعيد بدء المرحلة الأولى من المنحة

جدير بالذكر أن مدة دراسة المرحلة الأولى 4 شهور يحصل من يجتازها على شهادة فى أساسيات الإدارة ويتم نقل الحاصلون على أعلى التقديرات على المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ومدة دراستها 4 شهور يمنح من يجتازهم دبولم إدارة الاعمال الحكومية ومن يجتاز هذا الدبلوم بأعلى تقدير فى المواد الأكاديمية وأعلى درجة فى امتحان اللغة الانجليزية ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهى مرحلة ماجستير إدارة الأعمال.