تعرف على الفئات المستفيدة من إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات × 8 معلومات

كتب مدحت وهبة

بدأت مكاتب التموين على مستوى المحافظات اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أشهر استقبال المواطنين لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

اليوم السابع ينشر أهم المعلومات عن الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقات وفقا للقرار الوزارى فى نقاط محددة.

1- المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

2- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذى ليس لهم عائل أو دخل ثابت.

3- العمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

4- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه.

5- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.

6- تقوم مديريات التموين بتشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين لتلقى استمارات أداء الخدمة من المواطنين الذين يريدون إضافة المواليد إلى بطاقاتهم سارية المفعول حتى تاريخ الخدمة ودون أخطاء وطبقا للمحددات السابقة مرفق بها.

7- يرفق بحث اجتماعى أو شهادة توضح الدخل وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من شهادة الميلاد بشرط أن يكون من المواليد الموضحة فى القرار الوزارى.

8- لا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد.