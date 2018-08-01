تسليم 6364 بطاقة تموينية ذكية جديدة للمواطنين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت، اليوم الأربعاء، 6364 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعى وفور استلامها.

وأضاف الهابط، أن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أمر بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليملها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لاصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر المقبل.