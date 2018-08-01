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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:53 م
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تحرير 1231 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:45 م
تحرير 1231 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1231 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 410 مخالفات مرورية متنوعة "نموذج 125" و52 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و47 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 14 سيارة و133 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و56 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و29 رخصة لمخالفة البيئة و105 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 33 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و15 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 44 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و9 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و40 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6 سيارات متروكة و35 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و69 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 19 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

 

 

 


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