ونقلت قناة "العربية الحدث" عن المصادر القول "إن الاشتباكات تركزت غرب مديرية زبيد والمناطق الشرقية والغربية والجنوبية من التحيتا" .. مشيرة إلى أن المقاومة أحبطت محاولة تسلل للمليشيات باتجاه الخط الساحلى، في حين استمر الحوثيون في قصفهم المكثف لأحياء سكنية فى مدينة التحيتا.



من جهة أخرى، قصفت طائرات التحالف العربى تجمعات للحوثيين فى التحيتا والصليف ومناطق داخل مدينة الحديدة.



يذكر أن قوات الجيش الوطنى اليمنى بإسناد من طائرات التحالف العربى سيطرت على سلسلة جبال البياض الاستراتيجية فى نهم شرق العاصمة صنعاء، وقتلت 17 مسلحا من مليشيات الحوثى فى معارك فى نهم شرقى العاصمة اليمنية صنعاء.