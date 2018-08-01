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بومبيو سيلتقى نظيره التركى بعد فرض عقوبات أمريكية على خلفية قضية القس المعتقل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:38 م
بومبيو سيلتقى نظيره التركى بعد فرض عقوبات أمريكية على خلفية قضية القس المعتقل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ف ب
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 أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفيا الأربعاء إلى نظيره التركى مولود تشاوش أوغلو على أن يلتقيه هذا الأسبوع فى سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس الأمريكى أندرو برانسون.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت "ينبغى رفع الإقامة الجبرية عن (برانسون) وإعادته إلى منزله"، فيما نقل بومبيو الذى يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة الجمعة والسبت فى اجتماعات إقليمية، عن الرئيس دونالد ترامب أن العقوبات بحق الوزيرين التركيين هى "الإجراء الملائم" ردا على "رفض" الافراج عن القس.

 

 


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