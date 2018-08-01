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بأرقام الهواتف.. تعرف على مسئولى معامل التنسيق على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:16 م
بأرقام الهواتف.. تعرف على مسئولى معامل التنسيق على مستوى الجمهورية تنسيق إلكترونى
وائل ربيعى
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تنطلق صباح غد الخميس، تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، وتقدم معامل الحاسب الآلى بالجامعات خدمة التحويلات مجانا للطلاب بحضور أولياء الأمور، إذ يقدم "اليوم السابع" بيانا بأرقام هواتف المسئولين عن هذه المعامل على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن تقليل الاغتراب لأولئك الذين تم ترشيحهم فى كليات ومعاهد بعيدة عن مناطقهم الجغرافية سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 6 من أغسطس، موضحا أن كل طالب مسئول عن رغبته فى التحويل وأنه لن يتم إعادة الطالب لرغبته الأصلية إذا ما تم تحويله إلى كلية اختارها هو بنفسه فى تحويلات تقليل الاغتراب.

 

 


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