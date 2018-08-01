انفجار بطارية هاتف فى طائرة ركاب ببرشلونة وإخلاء الركاب

مدريد (أ ش أ)

أخلت السلطات فى مطار ببرشلونة، اليوم الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لخطوط طيران "رايان إير" بعد اشتعال بطارية شحن هاتف قبل الإقلاع.

وأوضح متحدث باسم الشركة فى بيان، أوردته قناة "العربية الحدث"، أنه " تم إخلاء ركاب رحلة من برشلونة إلى إيبيزا فى مطار "إيل برات" فى برشلونة بسبب حريق نشب فى هاتف كان فى وضعية الشحن عبر بطارية خارجية ، يعتقد أنها لراكب من نيوزيلندا.

وأشار إلى أنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة بطريقة آمنة إلى صالة المطار بينما احتفظ طاقم الطائرة بالبطارية المتسببة فى الحادث.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تنظيم طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم فى أسرع وقت ممكن.مشيرة إلى أن الراكب فى الصف الأول تمكن من فتح باب الطوارئ قبل أن يقوم الطيار بتفعيل سلم الطوارئ ، حيث اضطر الركاب للانتظار فى المطار بينما تم إخلاء الطائرة من الأمتعة.

وأكد البيان أنه لم يصب أى راكب بأذى نتيجة الحريق ، كما لم يتم استدعاء رجال الإطفاء إلى مدرج المطار أثناء الحادث.

وأظهر فيديو التقطه أحد الركاب البطارية الخارجية وهى تشتعل بينما تم فصلها عن الهاتف، فى حين أصيب الركاب بحالة من الرعب والفزع.