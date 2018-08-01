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اليوم.. افتتاح وحدة زراعة القوقعة فى سوهاج.. وإجراء أول عملية بالصعيد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:00 ص
اليوم.. افتتاح وحدة زراعة القوقعة فى سوهاج.. وإجراء أول عملية بالصعيد مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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يشهد اليوم الأربعاء، مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، افتتاح أول وحدة لزراعة القوقعة بالصعيد داخل مستشفيات وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار بين المرضى.. صرح بذلك الدكتور أحمد عبدالكريم مدير مستشفى الهلال بسوهاج.
 
 
وأضاف، أن الوحدة ستشهد اليوم إجراء أول عملية لزراعة القوقعة للحالة المرضية الطفلة إيمان شعبان عطية، مواليد 2014 من محافظة سوهاج، وأن الوحدة سوف تخدم الحالات المرضية بمحافظات الصعيد من المنيا حتى أسوان، وبهذا يتم القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أن المستشفى أصبح مستشفى نموذجيًا، بمعنى أنه يحتوى على وحدة قلب مفتوح ووحدة قسطرة قلب ووحدة زرع كلى ووحدة زرع كبد مستقبلا ووحدة مفاصل عظام.
 
 
وانهى عبدالكريم تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بأنه تم وضع خطة ممنهجة لتطوير المستشفى والتعاقد مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى لتطوير المستشفى ليصبح المستشفى رقم واحد بالصعيد، وذلك لموقعه الجغرافى، حيث إنه يتوسط محافظات الجنوب وكونه الأقرب للمواطن، خاصة أنه يتعامل مع حالات التأمين الصحى للطلاب والموظفين وغيرهم.

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