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المدن الجامعية تستقبل طلاب جامعة بنها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:26 م
المدن الجامعية تستقبل طلاب جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها
القليوبيه - نيفين طه
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بدأت المدن الجامعية بجامعة بنها، اليوم تلقى طلبات الإقامة بها للطلاب القدامى والجدد وحتى السابع من سبتمبر المقبل، على أن يتقدم الطالب بطلب الالتحاق بالمدينة الجامعية  فور الإعلان عن قبوله بالكلية المتقدم للالتحاق بها، حتى يتم إلحاقهم بالمدن الجامعية ببنها وطوخ ومشتهر وشبرا للعام الدراسى  2018 – 2019، وصرح بذلك الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأضاف أن إدارة المدن الجامعية، حددت مقر الإدارة العامة  للمدن بكفر سعد ببنها لتقدم الطلاب القدامى والجدد بطلباتهم من الساعة  التاسعة  صباحًا حتى الثانية  بعد الظهر يوميًا عدا أيام الجمعة والسبت.

وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة المدن، إن إدارة المدن الجامعية حددت شروط اختيار الطلاب للالتحاق بها وهى بالنسبة  للطلاب القدامي، يتم الاختيار حسب بعد المسافة، وتقدير النجاح فى السنة  السابقة، وأن يكون الطالب منتظمًا وليس منتسباً، بالإضافة ألا يكون الطالب قد تم توقيع عليه  عقوبات تأديبية  داخل الجامعة أو خارجها، وألا يكون فصل من المدن إداريًا أو للمشاغبة  فى أى من الأعوام السابقه، كما يراعى فى القبول البعد الجغرافى.

وأضاف أن أفضلية الالتحاق بالمدن بالنسبة للطلاب الجدد هى بعد المسافة، ومجموع الثانوية العامة وتاريخ الميلاد بألا يزيد سن الطالب أو الطالبة  عن 21 عامًا وأن يكون انتظام.

وقال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، إن هذه الشروط فيما عدا شرط الانتظام يستثنى منها الحالات الصحية وذوى الاحتياجات الخاصة بناءً على الكشوف الطبية.

وأكد القاضى، إعلان النتائج النهائية  لقبول 2248 طالبًا وطالبة  بجميع مدن الجامعة، قبل بدء العام الجامعى من خلال عمل تنسيق واختيار الطلاب، وحدد نسبة 60% من الأماكن المتاحة  بالمدن للطلاب القدامى و30% من الأماكن للطلاب المستجدين و10% للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة  والحالات المرضية  والاستثنائية.

 

 


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