الكونغو الديمقراطية تعلن ظهور جديد لـ"إيبولا" فى البلاد

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أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس (إيبولا) فى مقاطعة (كيفو) الشمالية، وذلك فى تطور جديد للمرض بعد إعلان الوزارة ومنظمة الصحة العالمية القضاء عليه الأسبوع الماضى.

وأوضحت الوزارة أنه تم كذلك تسجيل 20 حالة وفاة بسبب المرض، وفقا لصحيفة (إكسبرس) البريطانية.

وكتب حاكم الإقليم جوليان بالوكو على صفحته على موقع "تويتر" "تم تأكيد ظهور فيروس إيبولا فى مقاطعة كيفو الشمالية"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن ذلك عقب تأكيد نتائج التحاليل ودعا السكان إلى التحلى بالهدوء والحكمة.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت - أمس الأول - أنها رصدت 25 حالة إصابة بالمرض بالقرب من بلدة (بيني) بالإقليم، وتم إرسال العينات إلى عاصمة الإقليم لتحليلها، مضيفة أنه لا دليل لديها على أن حالات إيبولا الجديدة لها علاقة بالتفشى السابق.

يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة فى الكونغو فى 24 يوليو الماضى انتهاء تفشى إيبولا، الذى تسبب فى مقتل 33 شخصا شمال شرق البلاد، بعد مرور 42 يوما دون ظهور أى حالات إصابة جديدة.