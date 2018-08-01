"القوى العاملة" بالإسكندرية تدرس إطلاق تطبيقا على الموبيل لخدمات المهن الحرفية

الإسكندرية جاكلين منير

قال حسن رداد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، أن المديرية تدرس حاليا إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لتقديم خدمة العمالة غير المنتظمة للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن فكرة التطبيق تقوم على تحديد أماكن العمالة غير المنتظمة فى الأعمال الحرفية مثل (السباكة والنجارة وغيرها) لراغبى الحصول على تلك الخدمة، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يعمل على ربط راغبى الخدمة الحرفية بمقدمها و يقدم فرص عمل يومية للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية.

وأكد وكيل الوزارة على اهتمام وزير القوى العاملة بتقديم كافة الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال هذا التطبيق الجديد مشددا على تقديم أفضل الرعاية لهم.

وقال وكيل الوزارة على إنه جارى إعداد قاعدة بيانات بالعمال فى تلك المهن الحرفية لتسجيلها على التطبيق وسيتم بدء التطبيق فى مدينة الإسكندرية كنموذج و فى حالة نجاحه ستقوم وزارة القوى العاملة بتطبيقه فى باقى المحافظات.