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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:40 م
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القبض على 44 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بالمطار

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:23 م
القبض على 44 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بالمطار مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 44 هاربا من تنفيذ 56 حكمًا قضائيا اثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 44 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائي وتبديد وتعاطي مخدرات وبناء دون رخصة. 
 
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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