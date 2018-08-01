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القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:48 م
القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 4 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

 

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 4 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

 

و هم " علاء.ح.ص" 37  عاما سائق مقيم فاقوس شرقية و"محمد.ع.ال" 25 عاما مقيم محافظة الدقهلية، و"السيد.م.م" 27 عاما سائق ومقيم الشرقية، و"السيد.م.م"31  عاما سائق ومقيم فاقوس شرقية.

 

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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