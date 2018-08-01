القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة واختطاف قهوجى بسبب الاثار بحلوان

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين باختطاف قهوجى واحتجازه داخل شقة فى حلوان، عقب انتحالهم صفة رجال شرطة، واقتياده داخل سيارة، وتبين أن اعتقاد جار القهوجى وجود آثار أسفل غرفته، ورفض القهوجى تركهم ينقبون، هو ما دفعهم لاختطافه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص باصطحاب آخر كرها عنه مكبل الأيدى ومعصوب العينين داخل سيارة ربع نقل واحتجازه داخل شقة بالمشروع الأمريكى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط كل من "فارس م ع" 55 سنة، سمسار، و"جمال ع ط" 55 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضيتين "سرقة مسكن"، وبصحبتهما "محمد أ م" 56 سنة، قهوجى، مكبل اليدين.

وبمناقشة الأخير قرر بأنه أثناء سيره بمنطقة سكنه فى الدرب الأحمر، فوجئ بتوقف سيارة ربع نقل "لم يتمكن من التقاط أرقامها" ترجل منها 3 أشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" أدعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة كرها عنه واحتجزوه داخل الشقة محل الضبط.

وبمواجهة المتهمبن اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "عبد ربه ع ع" 29 سنة، عاطل، زوج نجلة الأول، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" والمقضى فيها بالحبس شهر، و"إبراهيم م ع" 32 سنة، سائق بشركة للهندسة والمقاولات، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، و"أيمن م ع" 38 سنة، استورجى، شقيق الرابع.

وأقرا المتهمان باقتصار دورهما على احتجاز المجنى عليه وتناوب الحراسة عليه نظير تحصلهما علي مبلغ مالى، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد باقي المتهمين أسفرت عن ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة رقم ع ج 9967 ربع نقل كابينة مزدوجة ماركة شيفرولية "ملك الشركة عمل الرابع ويعمل عليها كسائق"، وضبط بحوزة الثالث "طبنجة صوت و 10 طلقات صوت وجراب"، والمسخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بأقوال المتهمين الأول والثانى أيداها واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من جار المجنى عليه "علاء م ع" 34 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، لاعتقاد الأخير بوجود أثار أسفل العقار محل سكنهما ورفض المجنى عليه طلبه باستكمال أعمال التنقيب والحفر داخل الغرفة سكنه.

كما تم بإرشادهم ضبط المحرض بمحل سكنه، وعثر على حفره بقطر 1.5 متر بعمق 4 متر ونفق بطول 10 متر يصل إلى أسفل حجرة المجنى عليه، وضبط بحوزته أدوات تنقيب عبارة عن 2 كوريك، حبل، فأس، وبمواجهته بأقوال باقى المتهمين اعترف بتحريض المتهمين من الثالث حتى الخامس على ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.