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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:25 ص
خالد صلاح
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الصين تقرر تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بحلول 2022

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:00 ص
الصين تقرر تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بحلول 2022 الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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كشف مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) عن لائحة توجيهية لتسريع تنمية منصة "نافذة واحدة" لتقديم جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت فى البلاد، وذلك بحلول عام 2022.

وأكد مجلس الوزراء الصينى أن المنصة ستساعد على تحسين البيئة التجارية، وتحفيز حيوية السوق وتوفير سبل أسهل وأيسر أمام المواطنين للتمتع بالخدمات، موضحا أن المشروع سيتم تطبيقه على أربع مراحل فى غضون 5 سنوات، حيث تخطط البلاد لتوفير جميع الخدمات الحكومية على منصة موحدة عبر الإنترنت بحلول عام 2022.

ومن المقرر البدء فورا فى تطبيق المشروع، بحيث تقوم 9 مناطق على مستوى البلاد بما فيها مدينة شنجهاي، و6 هيئات تابعة لمجلس الوزراء بدمج وتكامل خدماتها الحكومية على المنصة بحلول نهاية العام الجارى.

 


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