"الزراعة": حزمة إرشادية لـ"المانجو" لتقليل فرصة الإصابة بذبابة الفاكهة

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإرشادات الفنية لحدائق المانجو بداية من الشهر الجارى، لمقاومة ذبابة الفاكهة وعدم تساقط الثمار.

وشدد تقرير المحاصيل البستانية، على الاستمرار فى مقاومة ذبابة الفاكهة، فى حالة وجود الذباب بأعداد قليلة يتم الرش الجزئى بمخلوط مكون من 2/1 لتر بومينال + 2/1 لتر دايمثويت 40% + 19 لتر ماء ويتم رش جذع الشجرة بمعدل 100 سم³ من محلول الرش مع رش صف وترك صف بدون رش .

وقال التقرير، إنه يمكن استخدام تلك الطريقة بالحدائق التي بها أصناف متأخرة النضج ولا ينصح بالرش الكلى نظرًا لجمع الثمار فى تلك الفترة، وحرصًا على صحة المستهلك يجب جمع الثمار المصابة المتساقطة والتخلص منها أولا بأول بدفنها على عمق أكبر من 5 سم حتى لا تكون مصدر لإكمال دورة حياة الذباب وإعادة الإصابة .

وشدد التقرير، على ضرورة ترك الثمار على الأشجار بعد اكتمال النضج لتقليل فرص إصابتها بذبابة الفاكهة، بالإضافة لجمع الثمار عقب ظهور علامات النضج وسهولة انفصال الثمار عند لفها باليد أو بدء التلوين، ويتم الجمع باستخدم السلالم والمقصات مع وضع الثمار داخل عبوات ذات جوانب ملساء لحماية الثمار من الخدوش.