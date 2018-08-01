video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال الشهر الجارى

"الزراعة": حزمة إرشادية لـ"المانجو" لتقليل فرصة الإصابة بذبابة الفاكهة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:00 ص
"الزراعة": حزمة إرشادية لـ"المانجو" لتقليل فرصة الإصابة بذبابة الفاكهة حصاد المانجو
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية  بوزارة الزراعة، حزمة من الإرشادات الفنية لحدائق المانجو بداية من الشهر الجارى، لمقاومة ذبابة الفاكهة وعدم تساقط الثمار.

وشدد تقرير المحاصيل البستانية، على الاستمرار فى مقاومة ذبابة الفاكهة، فى حالة وجود الذباب بأعداد قليلة يتم الرش الجزئى بمخلوط مكون من 2/1 لتر بومينال + 2/1 لتر دايمثويت 40% + 19 لتر ماء ويتم رش جذع الشجرة بمعدل 100 سم³ من محلول الرش مع رش صف وترك صف بدون رش .

وقال التقرير، إنه يمكن استخدام تلك الطريقة بالحدائق التي بها أصناف متأخرة النضج ولا ينصح بالرش الكلى نظرًا لجمع الثمار فى تلك الفترة، وحرصًا على صحة المستهلك يجب جمع الثمار المصابة المتساقطة والتخلص منها أولا بأول بدفنها على عمق أكبر من 5 سم حتى لا تكون مصدر لإكمال دورة حياة الذباب وإعادة الإصابة .

وشدد التقرير، على ضرورة ترك الثمار على الأشجار بعد اكتمال النضج لتقليل فرص إصابتها بذبابة الفاكهة، بالإضافة لجمع الثمار عقب ظهور علامات النضج وسهولة انفصال الثمار عند لفها باليد أو بدء التلوين، ويتم الجمع باستخدم السلالم والمقصات مع وضع الثمار داخل عبوات ذات جوانب ملساء لحماية الثمار من الخدوش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة": طوارئ بالمديريات استعدادًا لعيد الأضحى.. تجهيز 479 مجزرا للحوم فى المحافظات.. وحملات بيطرية بأسواق بيع الماشية والأغنام للكشف عن الأضحية لمنع تلاعب التجار.. ورقابة بمحلات الجزارة والمطاعم

الزراعة: حملات مرورية على محصول القطن بمحافظتى الشرقية والبحيرة

الزراعة: نعد الاشتراطات الفنية لاستيراد الأرز الشعير لحماية الإنتاج المحلى

وزارة الزراعة

محصول المانجو

تساقط ثمار المانجو

المحاصيل البستانية




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة