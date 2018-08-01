video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفرنسية: لودريان يؤكد خلال زيارته للأردن دعم باريس لحل الدولتين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:01 م
الخارجية الفرنسية: لودريان يؤكد خلال زيارته للأردن دعم باريس لحل الدولتين جون إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسى
باريس /أ ش أ/
إضافة تعليق

 ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جون إيف لودريان سيؤكد خلال زيارته للأردن دعم بلاده لحل الدولتين فيما يتعلق بالنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأوضحت الوزارة -فى بيان- أن لودريان سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة للأردن لمدة يومين لبحث أبرز الأزمات الإقليمية لا سيما الملف السورى والوضع فى غزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، ووزير الخارجية أيمن الصفدى.

وأشارت إلى أن لودريان سيناقش آخر المستجدات على الأرض فى سوريا وخاصة فى جنوب غرب البلاد فضلا عن سبل مواصلة التعبئة الدولية لدعم الحل السياسى، كما سيبحث الوضع فى غزة والأزمة الإنسانية الخطيرة التى يشهدها القطاع، مذكرة بتسليم فرنسا مساعدة إنسانية للإدارة الصحية بالقوات المسلحة الأردنية موجهة للمستشفى الأردنى الميدانى بغزة.

كما ستشمل محادثات لودريان بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين حيث سيعرب عّن دعمه لجهود الحكومة الأردنية لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية واستقبال اللاجئين السوريين على أرضها.

وفى هذا الصدد، أوضحت الخارجية الفرنسية أن باريس ستواصل التعبئة، كما أعلن فى مؤتمر بروكسل 2، فى 25 أبريل الماضي، لتوفير أكثر من مليار يورو للفترة 2018-2020 لدعم سوريا والدول المضيفة للاجئين السوريين، مذكرة بأنه منذ 2016 تم تخصيص نحو 600 مليون يورو فى صورة قروض ومنح.

ومن ناحية أخرى، سيزور لودريان مخيم الأزرق للاجئين السوريين حيث سيتفقد مشروع مركز "الواحة" للنساء والفتيات والذى نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما سيلتقى وزير الخارجية الفرنسى -خلال زيارته للأردن- ممثلين عن المجتمع المدنى لتناول موضوع حقوق المرأة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإليزية: ماكرون يستقبل تيريزا ماى الجمعة فى جنوب فرنسا

الخارجية الفرنسية

الأردن

النزاع العربى الاسرائيلى

القضية الفلسطينية




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة