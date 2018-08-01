الخارجية الفرنسية: لودريان يؤكد خلال زيارته للأردن دعم باريس لحل الدولتين

باريس /أ ش أ/

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جون إيف لودريان سيؤكد خلال زيارته للأردن دعم بلاده لحل الدولتين فيما يتعلق بالنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأوضحت الوزارة -فى بيان- أن لودريان سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة للأردن لمدة يومين لبحث أبرز الأزمات الإقليمية لا سيما الملف السورى والوضع فى غزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، ووزير الخارجية أيمن الصفدى.

وأشارت إلى أن لودريان سيناقش آخر المستجدات على الأرض فى سوريا وخاصة فى جنوب غرب البلاد فضلا عن سبل مواصلة التعبئة الدولية لدعم الحل السياسى، كما سيبحث الوضع فى غزة والأزمة الإنسانية الخطيرة التى يشهدها القطاع، مذكرة بتسليم فرنسا مساعدة إنسانية للإدارة الصحية بالقوات المسلحة الأردنية موجهة للمستشفى الأردنى الميدانى بغزة.

كما ستشمل محادثات لودريان بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين حيث سيعرب عّن دعمه لجهود الحكومة الأردنية لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية واستقبال اللاجئين السوريين على أرضها.

وفى هذا الصدد، أوضحت الخارجية الفرنسية أن باريس ستواصل التعبئة، كما أعلن فى مؤتمر بروكسل 2، فى 25 أبريل الماضي، لتوفير أكثر من مليار يورو للفترة 2018-2020 لدعم سوريا والدول المضيفة للاجئين السوريين، مذكرة بأنه منذ 2016 تم تخصيص نحو 600 مليون يورو فى صورة قروض ومنح.

ومن ناحية أخرى، سيزور لودريان مخيم الأزرق للاجئين السوريين حيث سيتفقد مشروع مركز "الواحة" للنساء والفتيات والذى نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما سيلتقى وزير الخارجية الفرنسى -خلال زيارته للأردن- ممثلين عن المجتمع المدنى لتناول موضوع حقوق المرأة.