الحكومة: لا صحة لإصدار أى جامعة مصرية شهادات جامعية مزورة لطلاب كويتيين

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى ضوء ما تردد من أنباء عن منح جامعات مصرية 40 شهادة مزورة لطلبة كويتيين.

وأكد المركز أن الوزارة نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.

وشددت الوزارة على صحة كافة الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.