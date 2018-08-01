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الحكومة تعلن بدء إجراءات تنفيذ البنية التحتية لتطوير التعليم بـ2.5 مليار جنيه

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:41 م
الحكومة تعلن بدء إجراءات تنفيذ البنية التحتية لتطوير التعليم بـ2.5 مليار جنيه مجلس النواب
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على إجراءات البدء فى تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تزيد على 2500 مدرسة. 

 

كما وافق مجلس الوزراء على طرح بعض المشروعات الاستثمارية بالمنشآت الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب، وذلك طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لبعض الضوابط التى تم طرحها خلال الاجتماع.

 

ويسهم هذا القرار فى تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة أى اعباء مالية حالية أو مستقبلية، وكذا فتح مجال للاستثمار فى المجال الشبابى والرياضى وتوفير فرص عمل للشباب، هذا فضلاً عن زيادة الموارد المالية للدولة مما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ الانشطة الشبابية والرياضية.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفنى بين جمهورية مصر العربية وحكومة بنجلاديش الشعبية، والتى تهدف إلى وضع آليات وبرامج اقتصادية وفنية تسهم فى النمو الاقتصادى والاجتماعى بين البلدين، فى عدة مجالات منها: التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبراء والمتدربين والمعلومات فى المجالات ذات الصلة، وتقديم المنح الدراسية فى المجالات الاقتصادية والفنية.

 


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