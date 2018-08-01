الحكومة تعتمد ضوابط تخصيص أراضى بالمنطقة الصناعية للعلمين الجديدة للمطورين

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على اعتماد الضوابط التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص بعض الأراضى بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين، وذلك فى ضوء تطوير هذه المنطقة الصناعية المباشر على نجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير بمدينة العلمين الجديدة وجذب السكان إليها.

وقد تضمنت الضوابط والشروط الموضوعة، تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراض بنظام المطور الصناعى، والتى تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية على حدود هذه الأرض، حيث لا تقل المساحة لكل مطور عن 2 مليون م2، ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة عن 500 ألف م2، ولا يتم تسليم المرحلة التالية للمرحلة الأولى إلا بعد التحقق من إثبات الجدية والالتزام بالبرنامج الزمنى المتعاقد عليه، وفي حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ أى من المراحل فى موعدها وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر. كما تضمنت الضوابط توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم في تطوير مناطق صناعية مماثلة.