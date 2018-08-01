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الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 43 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:02 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 43 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير بالإذن لـ 43 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين كل اسم فى الجداول الاتية:
 
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كما نشرت الجريدة قرار مساعد الوزير برد الجنسية المصرية لـ 14 شخصا المدرجة أسمائهم فى الكشف التالى:
 
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وقرر مساعد الوزير إبعاد وضاح عبد العزيز ادلبى قشاش "سورى الجنسية " لأسباب تتعلق بالصالح العام، وحرمان ختام محمد مصطفى الاخرس "فلسطينية الجنسية " من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها، وحنان داود " مغربية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها.
 
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