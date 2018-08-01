الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 43 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير بالإذن لـ 43 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين كل اسم فى الجداول الاتية:









كما نشرت الجريدة قرار مساعد الوزير برد الجنسية المصرية لـ 14 شخصا المدرجة أسمائهم فى الكشف التالى:





وقرر مساعد الوزير إبعاد وضاح عبد العزيز ادلبى قشاش "سورى الجنسية " لأسباب تتعلق بالصالح العام، وحرمان ختام محمد مصطفى الاخرس "فلسطينية الجنسية " من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها، وحنان داود " مغربية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها.