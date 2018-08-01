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التعليم: 107 آلاف تظلم من نتائج الثانوية حتى الآن..وزيادة درجات 5526 طالبا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:44 ص
التعليم: 107 آلاف تظلم من نتائج الثانوية حتى الآن..وزيادة درجات 5526 طالبا رضا السيد حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب ــ محمود طه حسين
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أعلن الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية لا زالت تواصل استقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2017/2018 وفقًا للإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 
 
كما صرح حجازي بأن حصيلة أعمال التظلمات منذ بدايتها في 15/7/2018 وحتى اليوم السابع عشر للتظلمات قد وصل إلي (107,283) طالب وطالبة، وأن إجمالي عدد الأوراق التي تم تعديل درجاتها بالزيادة على مستوى جميع لجان النظام والمراقبة قد بلغ (5526) ورقة، مقسمين على النحو التالي:
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) هو (766) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب) هو (511) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج) هو (923) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (د) هو (354) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (أ) هو (480) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (ب) هو (346) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (أ) هو (447) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (ب) هو (542) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية هو (287) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط هو (655) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا هو (215) ورقة.
 
وأعلن حجازى عن احتفاظ مادة الكيمياء بصدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (43,193) طالب وطالبة، بينما جاءت مادة (الجغرافيا) كأقل مادة فى المواد المتظلم من نتيجتها، حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (2241) طالبا وطالبة.
 
جدير بالذكر، أن أخر موعد لتلقي واستقبال تظلمات الثانوية العامة هو يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018.
 

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التظلم على نتيجة الثانوية




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